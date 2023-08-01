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news.cn Сегодня, 10:04
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Сегодня, 10:04
172
Фото: news.cn

Казахстан находится в топ-10 Универсиады-2023

Казахстанские студенты с 11 медалями пока занимают десятое место в общекомандном зачете ХХХІ Всемирной летней Универсиады. которая проходит в китайском Чэнду, передаёт Baigenews.kz

После четырех дней соревнований студенческая сборная Казахстана поднялась на десятое место в общем зачете по наградам. У казахстанцев одно "золото", пять серебряных наград и пять бронзовых.

Летняя Универсиада-2023 завершится 9 августа.

Напомним, первое золото Всемирной универсиады Казахстану принесла тхэквондистка Рита Бакишева. 

 

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Сегодня, 10:04
172
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