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Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве
Парад ознаменован 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
На Красной площади в Москве начался парад Победы. Кроме президента Казахстана в нём принимают участие главы шести государств: президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян, передаёт BaigeNews.kz.
"Очень важно, что сегодня здесь, в Москве собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков: они вместе сражались и вместе победили – все народы СССР внесли вклад в общую Победу. Мы всегда будем помнить об этом. Склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, родных, друзей", - сказал Владимир Путин во время выступления на военном параде.
Накануне Касым-Жомарт Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату, возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя и к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом.
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