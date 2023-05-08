Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату

Фото: Акорда

Президент Казахстана в рамках визита в Тверскую область принял участие в церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Касым-Жомарт Токаев в сопровождении почётного караула возложил венок и почтил память павших воинов минутой молчания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.



Скульптура солдата из бронзы высотой около 25 метров установлена на насыпном десятиметровом кургане. На стальных плитах увековечены имена защитников Отечества.



Ржевская битва стала одним из самых кровопролитных сражений, в котором общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 миллиона человек.

Напомним, 8-9 мая у Президента Казахстана запланирован государственный визит в Россию. Его программа началась с посещения памятных мест Ржевского округа, на территории которого проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны.

Ранее Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания, а также посетил братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.

Кроме того, ожидается, что 9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.