Какую помощь могут получить школьники из нуждающихся семей Алматы

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Новый учебный год не за горами, а это значит, что родителям предстоит потратить немало сил и денег для того, чтобы подготовить своих детей к школе. В акимате Алматы рассказали, на какую помощь могут рассчитывать школьники из семей, относящихся к социально уязвимых слоям населения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В городе для помощи нуждающимся семьям работает фонд "Всеобуч".

"В Алматы сумма помощи из фонда "Всеобуч" в текущем году составит 43 тысячи тенге на одного ребёнка для приобретения школьной формы и канцелярских принадлежностей. Фонд финансируется из местного бюджета. Правом на получение материальной помощи в этом году обладают почти 20 тысяч учащихся", — рассказали в акимате города.

Из местного бюджета выделены 847 миллионов тенге для оказания помощи родителям в покупке школьной формы и канцелярских принадлежностей. По состоянию на 16 августа средства уже перечислены на карточные счета родителей 16 тысяч учащихся.

Воспользоваться помощью фонда могут семьи:

- получающие государственную адресную социальную помощь (АСП);

- не получающие АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- нуждающиеся в экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

- иные категории обучающихся и воспитанников, определяемые коллегиальным органом организации образования.

"В первых двух случаях родителю или законному представителю необходимо подать заявление через eGov или центр занятости населения. В остальных случаях нужно предоставить подтверждающие документы в организацию образования. Списки формируются один раз за учебный год", — пояснили в акимате.

Кроме того, в Алматы за счёт спонсоров и меценатов в рамках республиканской акции "Дорога в школу — добро без границ" свыше тысячи детей, не относящихся к семьям из социально уязвимых слоёв населения, получили школьную форму и канцелярские принадлежностей на сумму 17,3 миллиона тенге. Акция продолжится до 30 сентября.

"На сегодня спонсоры приобрели более 4,5 тысячи комплектов школьной формы и тысячи рюкзаков со школьными принадлежностями. В настоящее время в районных отделах образования формируются списки тех, кому нужна помощь. Нуждающимся в помощи необходимо подать заявление в организацию образования по месту обучения", — сообщили в ведомстве.

Жители города, желающие оказать помощь детям, могут обращаться в районные отделы образования с 9:00 до 18:00 по следующим номерам:

- по Алатаускому району — 8 700 6131198;

- по Алмалинскому району — 8 747 0448553;

- по Ауэзовскому району — 8 702 5395397;

- по Бостандыкскому району — 8 777 2806650;

- по Жетысускому району — 8 747 2940554;

- по Медеускому району — 8 775 9194000;

- по Наурызбайскому району — 8 708 9359498;

- по Турксибскому району — 8 747 9013814.