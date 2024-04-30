Хищение бюджетных средств на более 100 млн тенге выявили прокуроры в Жамбылской области

Прокуратурой Рыскуловского района Жамбылской области выявлен факт хищения средств, выделенных в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

Установлено, что два жителя области, подделав документы от имени 108 крестьян, незаконно получили 105,3 млн тенге, выделенные на субсидирование расходов по приобретению сельхозтехники.

По факту мошенничества 30 марта 2024 года прокуратурой района зарегистрировано досудебное производство по п.2 ч.4 ст.190 УК РК.

Расследование уголовного дела поручено областному Департаменту экономических расследований. В настоящее время ведется следствие.

Иная информация в порядке ст.201 УПК не подлежит разглашению.