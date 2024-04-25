Гизат Нурдаулетов выступил на Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

В Санкт-Петербурге состоялась XII Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в которой принял участие секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На мероприятии, организованном Советом безопасности России, собрались секретари советов безопасности, советники по национальной безопасности, руководители правоохранительных и специальных органов, оборонных ведомств 106 стран мира, а также руководители и представители международных организаций, включая ШОС, ОДКБ, СНГ, СВМДА, АСЕАН, ЕАЭС, Лигу арабских государств.

На пленарном заседании рассмотрены темы обеспечения информационной безопасности в условиях формирования полицентричного мироустройства и сохранения национальной идентичности как неотъемлемого элемента поддержания международной безопасности, мира и стабильности.

Также участники встречи обсудили вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия нелегальной миграции и защиты населения в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Секретарь Совета безопасности Казахстана в выступлении отметил рост угроз кибербезопасности, в том числе превращение информационно-коммуникационных технологий в неотъемлемый компонент деятельности экстремистских и террористических групп. В этой связи он подчеркнул необходимость создания новой архитектуры международной информационной безопасности, которая должна формироваться под эгидой ООН на принципах равноправия, доверия, транспарентности и учета интересов всех стран.

На полях форума секретарь Совета безопасности Казахстана провел переговоры с рядом зарубежных коллег, рассмотрев вопросы двустороннего взаимодействия.