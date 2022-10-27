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  • Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция
peoples.ru Сегодня, 11:27
35
Фото: peoples.ru

Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция

Сотрудники Департамента полиции Алматы проводят проверку в отношении высказываний бизнесмена Рамиля Мухоряпова, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев.

"Сейчас, насколько я знаю, проводится проверка со стороны департамента полиции Алматы. Назначена соответствующую экспертиза. По результатам экспертизы будут приняты решения", - сообщил Асет Чиндалиев в кулуарах Сената.

Напомним, казахстанцев возмутили высказывания бизнесмена, владельца Chocolife Рамиля Мухоряпова о культуре и казахском языке. На встрече с приезжими россиянами Мухоряпов допустил неоднозначное высказывание в адрес казахского языка. На видео, распространяемом в соцсетях, девушка объясняет, что нужно с уважением относиться к государственному языку и не обижаться, если на вопрос, заданный на русском языке, казахстанцы отвечают на казахском. Бизнесмен вмешался в её выступление, отметив, что если человек отвечает на казахском языке, при этом зная русский, это "чуть-чуть странно, чуть-чуть проявление национализма, не от большой культуры". 

Позже он извинился за это высказывание.

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#скандал #казахский язык #бизнес #проверка #полиция
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 11:27
35
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