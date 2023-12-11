Финансирование программы "Болашак" увеличилось почти в два раза за год

На обучение казахстанцев по программе "Болашак" за последние несколько лет Министерство науки и высшего образования потратило более 97,4 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

За три десятилетия по программе "Болашак" прошли обучение 15 тыс. человек. Из них подготовку завершили 12,4 тыс. стипендиатов.

"Деньги были перечислены непосредственно на оплату обучения администратору бюджетных средств — АО "Центр международных программ". Эта информация получена из финансовых отчётов акционерного общества за 2017–2022 годы. Максимальной за этот период суммой можно назвать прошлогодний транш в 23 млрд тенге. В сравнении с 2021 годом рост объёмов финансирования программы составил 49,5%. В предыдущие годы поступление средств на обучение казахстанских студентов за рубежом держалось в пределах 14–16 млрд тенге", - пишет издание.

За годы работы программы около 400 бывших "болашаковцев" были лишены стипендии или отказались от неё.

Ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил приветственное письмо участникам торжественного форума, посвященного 30-летию Международной стипендии "Болашак".