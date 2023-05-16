Евросоюз рассматривает облегчение визового режима для казахстанцев

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В рамках визита в Брюссель заместитель премьер-министра-министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с европейским Комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон. По итогам состоявшихся переговоров стороны достигли договоренности о начале официальных консультаций об облегчении визового режима для казахстанцев.

Нуртлеу подробно информировал собеседницу о визовой политике Казахстана, высоком человеческом капитале наших граждан и отсутствии миграционных рисков для Евросоюза со стороны Казахстана, а также о мерах, предпринимаемых правительством Казахстана, в борьбе с незаконной миграцией и других важных аспектах работы в этом направлении.

В свою очередь Йоханссон заявила, что Евросоюз заинтересован в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном и привержен расширению контактов между гражданами сторон. По мнению Еврокомиссара, одним из важных показателей стратегического партнерства между Казахстаном и ЕС представляется поддержание регулярного культурно-гуманитарного обмена.

По итогам состоявшихся переговоров стороны достигли договоренности о начале официальных консультаций об облегчении визового режима для граждан казахстанцев.

Выразив искреннюю благодарность европейской стороне за конструктивный подход, глава МИД отметил, что облегчение визового режима не только отвечает ожиданиям казахстанцев, но и придаст серьезный импульс развитию всего комплекса сотрудничества между нашей страной и ЕС.