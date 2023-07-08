Елена Рыбакина сразится с англичанкой Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона

Фото: ftk.kz

В субботу, 8 июля, третья ракетка мира — казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет с представительницей Великобритании Кэти Бултер (89-е место) в матче третьего круга Уимблдона-2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Рыбакина — Бултер начнется в 22:00 по астанинскому времени.

На Уимблдоне-2023 Елена Рыбакина уже победила Шелби Роджерс (49-е место) — 4:6, 6:1, 6:2 и Ализе Корне (74-е место) — 6:2, 7:6.

Что касается выступлений Кэти Бултер, то она в первом круге обыграла австралийскую теннисистку Дарью Сэвилл (231-е место) — 7:6, 6:2, а во втором одержала победу над болгаркой Викторией Томовой (99-е место) — 6:0, 3:6, 6:3.

Напомним, Елена Рыбакина является действующей чемпионкой Уимблдона, и на этом турнире она защищает свой титул.