Елена Рыбакина обыграла экс-первую ракетку мира на старте Australian Open

Казахстанка Елена Рыбакина в первом круге открытого чемпионата Австралии обыграла чешку Каролину Плишкову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперница казахстанки является бывшей первой ракеткой мира. Плишкова повела в начале матча с брейком, однако Рыбакиной удалось совершить камбэк и забрать первую партию на тай-брейке, где Елена отыграла три сетбола — 7:6 (6).

Второй сет Рыбакина выиграла увереннее (6:4), одержав тем самым итоговую победу. Встреча продолжалась час 34 минуты.

На стадии 1/32 финала турнира "Большого шлема" Рыбакина сыграет с россиянкой Анной Блинковой (57-е место).

Елена Рыбакина осталась единственной представительницей Казахстана в одиночном разряде Australian Open-2024. Александр Бублик сенсационно проиграл на старте турнира.