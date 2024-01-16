Александр Бублик сенсационно проиграл на старте Australian Open

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 27 строчку в рейтинге ATP, сенсационно проиграл сопернику из Индии Сумиту Нагалу (127-ая ракетка мира) на старте Australian Open. Встреча завершилась со счетом – 6:4, 6:2, 7:6(5), передаёт BaigeNews.kz.

Матч длился два часа и 41 минуту. Нагал один раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. При этом Бублик реализовал 13 эйсов, три брейк-пойнта из семи, совершил восемь двойных ошибок.

Таким образом, на Australian Open из казахстанских теннисистов в одиночном разряде выступает Елена Рыбакина. Накануне на турнире "Большого шлема" проиграла Юлия Путинцева.