Дорог баран к Курбан айту: жертвенные животные подорожали в стране

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В преддверии Курбан айта в Казахстане подорожали овцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Для религиозного ритуала большинство семьей забивают баранов. Из-за чего на рынках резко возросла их стоимость. Цена за голову мелкого рогатого скота доходит до 150 тысяч тенге. А на актюбинских рынках стоимость держится на прежнем уровне. К бизнесменам обратились имамы области и призвали продавцов не завышать цены на жертвенных животных.

Средние курдючные барашки стоят на рынках Атырау от 60 до 80 тысяч тенге, а за овец едильбайской породы просят 120 тысяч.

"Цены ежегодно завышают перед Курбан айтом. Все хотят сделать жертвоприношение, но не все могут это себе позволить. В прошлом году за забой скота брали 3 тысячи, в этом году уже просят 5 тысяч, это очень дорого", - говорит жительница Атырау Нургуль Аманбаева.

Продавец Жанибек Канатов утверждает, что у них не такие уж и большие наценки, на самом деле все зависит от закупочной цены.

"Даже рыба стоит 1,5 тысячи тенге, хотя ее не надо специально кормить. А откорм овец стоит немалого труда и денег. На развес баранина сейчас 2500 тенге. Поэтому цены вполне оправданны. В городе шесть скотных рынков. В акимате говорят, что они не могут регулировать цены административными методами. По их данным, ажиотажного роста цен не наблюдается", - признается он. "Мы мониторим цены, крупнорогатый скот стоит 220-230 тысяч тенге, мелкорогатый – от 40 до 120 тысяч в зависимости от породы, веса. Также в преддверии Курбан айта следим за состоянием цехов для забоя скота. В Актобе цены на порядок дешевле. Здесь крупными овцами торгуют по 60 тысяч тенге, а средними – по 40-45 тысяч", - отмечает начальник отдела предпринимательства и сельского хозяйства Руслан Даулетов.

По мнению предпринимателя Калдыбека Сарина, нельзя необоснованно завышать цены.