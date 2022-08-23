До ремонта на Атырауском НПЗ обеспечат необходимый резерв топлива

Фото: пресс-службы АНПЗ

До ухода на ремонт в сентябре АНПЗ создаст резерв топлива, чтобы избежать дефицита на рынке нефтепродуктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

Ремонтно-профилактические работы на 27 технологических установках завода начнутся 15 сентября. Графики ремонта согласовываны с Минэнерго.

"Планово-предупредительный ремонт АНПЗ проведут согласно требованиям промышленной безопасности Республики Казахстан для обеспечения безопасной и надёжной эксплуатации технологического, компрессорного и динамического оборудования с целью достижения проектных показателей установок, улучшения экологических параметров и приведения в порядок средств автоматизации", — говорится в сообщении.

По данным компании, чтобы остановка на профилактический ремонт НПЗ не стала основной причиной для возможного возникновения дефицита топлива, Атырауский НПЗ произведёт необходимый резерв до начала проведения работ. Ремонт технологических объектов будет осуществляться поэтапно.

В период планового ремонта на установках проведут замену катализаторов, внутреннюю инспекцию, ревизию и освидетельствование реакторного, ёмкостного, колонного, теплообменного оборудования и трубопроводов.

Выход АНПЗ на стабильный режим работы планируется осуществить поэтапно, до первой декады ноября 2022 года.

Ранее сообщалось, что плановые ремонтные работы на АНПЗ проведут в сентябре-октябре. Атырауский нефтеперерабатывающий завод продолжит работать на 50-70 процентов своей мощности и полной остановки объектов не будет.