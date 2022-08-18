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пресс-службы АНПЗ 18 Августа, 12:52
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Фото: пресс-службы АНПЗ

Атырауский НПЗ уйдёт на плановый ремонт

В сентябре на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе начнут планово-предупредительный ремонт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

"В сентябре-октябре будет проведён планово-предупредительный ремонт Атырауского НПЗ в связи с требованиями промышленной безопасности и освидетельствования оборудования и трубопроводов, электрооборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) и контрольно-измерительных приборов (КИП)", - говорится в сообщении. 

В министерстве отметили, что на АНПЗ действует двухпоточная схема переработки нефти, которая позволяет объектам завода останавливаться и запускаться поочередно. Поэтому Атырауский нефтеперерабатывающий завод продолжит работать на 50-70 процентов своей мощности, и полной остановки объектов не будет.

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#НПЗ #ремонт #Атырау #минэнерго
18 Августа, 12:52
536
Журналист

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