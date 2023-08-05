Для тушения огня в горах ВКО задействовали пожарный поезд
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Трава и кустарники загорелись 5 августа в горной местности на территории Уланского района ВКО, на окраине села Смолянка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Ветер создал угрозу распространения огня.
"На тушение были оперативно привлечены 71 человек личного состава и 10 единиц техники лесников, местных исполнительных органов, пожарных ДЧС ВКО. Пожарный десант доставлен в труднодоступную местность на вертолете МИ-2 "Казавиалесоохраны". Дополнительно ДЧС ВКО приняли решение направить к месту борьбы с огненной стихией пожарный поезд "НК КТЖ" в составе 10 человек личного состава. Тушение усложнено горной, скальной местностью. Благодаря совместным усилиям снята угроза распространения огня на ближайший населенный пункт", — сообщили в ДЧС ВКО.
Локализация по пожару объявили в 20:35. ПРедварительная площадь пожара составила девять гектар.