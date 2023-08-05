Для тушения огня в горах ВКО задействовали пожарный поезд

Трава и кустарники загорелись 5 августа в горной местности на территории Уланского района ВКО, на окраине села Смолянка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Ветер создал угрозу распространения огня.

"На тушение были оперативно привлечены ​71 человек личного состава и 10 единиц техники лесников, местных исполнительных органов, пожарных ДЧС ВКО. Пожарный десант доставлен в труднодоступную местность на вертолете МИ-2 "Казавиалесоохраны". Дополнительно ДЧС ВКО приняли решение направить к месту борьбы с огненной стихией пожарный поезд "НК КТЖ" в составе 10 человек личного состава. Тушение усложнено горной, скальной местностью. Благодаря совместным усилиям снята угроза распространения огня на ближайший населенный пункт", — сообщили в ДЧС ВКО.

Локализация по пожару объявили в 20:35. ПРедварительная площадь пожара составила девять гектар.