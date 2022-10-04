Директора филиала "ҚазТемірТранс" осудили в Костанайской области

В Костанае вынесли приговор директору филиала крупнейшего оператора грузового вагонного парка РК - "ҚазТемірТранс". Руководителя осудили за коррупцию, передаёт BaigeNews.kz.

"3 октября судом №2 Костанай вынесен обвинительный приговор в отношении директора Костанайского филиала АО "Қазтеміртранс" Б. Усабекова и директора ТОО "Вадиса М" С. Таирова. Вышеуказанные лица обвинялись в получении и даче взятки за беспрепятственную и ускоренную поставку грузовых вагонов", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Усабекову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Таирову - штраф в размере 20-кратной суммы взятки, что составляет 24 миллиона тенге.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

Приговор пока не вступил в законную силу.