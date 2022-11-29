Фото: polisia.kz

Детям из детского дома помогли сотрудники карагандинской колонии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники РГУ “Учреждения №29” ДУИС по Карагандинской области периодически оказывают благотворительную помощь детским домам, людям, проживающим в доме-интернате для престарелых и инвалидов, малообеспеченным гражданам, также приютам для животных.

По словам заместителя начальника учреждения Куата Араонова, недавно его супруга и дочь, находясь в отделении КГП “Областной детской клинической больницы” Караганды, встретили двух необычных мальчишек из детского дома города Темиртау. Им 5 и 12 лет. Один из них за теплое отношение назвал женщину “мама”.

"В середине ноября у нас заболел ребенок. По направлению врача супруга и дочь были госпитализированы в хирургическое отделение. Жена рассказала, что там встретила подростка – Андрея. Он ухаживал за тяжелобольным мальчиком Ваней. Ему всего лишь 5 лет. Супруга подумала, что Андрей просто сосед по палате, а мама Вани куда-то вышла. После чего стала интересоваться, где родные Вани. Андрей рассказал, что они из детского дома, родственниками не являются. У Вани прошла серьезная тяжелая операция на ЖКТ. Сейчас состояние стабильное, но реабилитация еще будет долгой. Взгляд этого малыша, его интеллект сильно поразил мою жену. Она со слезами наблюдала, какие между друзьями были трепетные отношения. Даже если дети воспитываются в полной семье, то между ними возникают детские споры. А здесь настолько отмечалась сильная дружба, внимание и поддержка, хоть они совсем дети. У нее от боли сжималось сердце еще сильнее, когда они рассказали о своих судьбах", – делится сотрудник.

Узнав об этой истории, Куат Араонов обратился к начальнику Игорю Бендерскому и личному составу учреждения с просьбой оказать материальную помощь ребятам. За сутки они собрали около 100 тысяч тенге.