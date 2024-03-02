Число желающих учиться на водителей автобусов в Казахстане уменьшилось в 20 раз

Во время рабочей поездки в Алматинскую область министр транспорта встретился с жителями Конаева и ответил на волнующие их вопросы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители региональных предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, подняли проблемы развития отрасли и попросили о введении для областных автобусных парков облегченных условий в программы обновления техники, снижении требуемого стажа работы для водителей автобусов и минимального возраста для получения водительского удостоверения категории D.

Марат Карабаев ответил, что в прошлом году эти вопросы поднимались в ряде регионов и им было обещано решение в первом полугодии 2024 года. Однако депутаты Мажилиса тогда не поддержали министерство и теперь вопрос инициирован заново.

"Мы надеемся, что в первом полугодии пройдем Мажилис и к августу вопрос решится. Там заложено такое решение: возраст снижается до 23 лет, а требование по наличию стажа для категории D1 — с 3 лет до 1 года. Я знаю, что это не самое желаемое решение, но пока так. Мы проанализировали: до 2014 года на категорию D на протяжении 3 лет училось по 84 тыс. человек, а после ужесточения требований число обучающихся на водителя автобуса сократилось до 4 тыс. человек. Это катастрофически мало. Когда мы показали эту цифру, спикер Мажилиса Парламента нас поняли и поддержали", — ответил министр.

Представители сферы грузовых автоперевозок предложили обсудить усиление контроля заперевесом грузовых автомобилей и несправедливую систему выдачи иностранных бланков разрешений для осуществления международных грузоперевозок.

В ответ на обвинения в адрес министерства министр сообщил, что в скором времени ведомство поставит заслон незаконной перепродаже ИБР.

"Вокруг "дозволов" образовался теневой бизнес. Продажа бланков идет не со стороны сотрудников комитета, а от одних транспортных компаний другим. Мы дважды в Алматы проводили открытые обсуждения. По итогам, кто исторически в начале года получал 50% всех бланков, те и дальше хотят их получать. То есть, они для себя создали привилегированные условия. Это неправильно. Поэтому мы хотим изменить методику", — сказал глава транспортного ведомства.

По его словам, в первую очередь министерствоустранит принцип приоритетности, чтобы бланки могли получать все, у кого есть конкретные грузы. При этом бланки станут именными чтобы предотвратить перепродажу.

"Отдельные лица, которые давно окопались на теневом рынке, не согласны с этим и организовали информационное давление на министерство. Но, мы доведем начатое до конца. Потому, что должен быть порядок. Доступ к бланкам должен быть равным для всех: и для мелких, и для средних, и для крупных компаний", — подчеркнул Марат Карабаев.

После приема граждан министр ознакомился с работой ДЭУ БАКАД и посетил участок дороги "Алматы - Узынагаш", где планируется строительство транспортных развязок. Далее глава Минтранспорта отсмотрел участок реконструкции путепровода и проверил ход реконструкции участка автодороги с обходом станции Шамалган.