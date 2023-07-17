  • 17 Июля, 22:54
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instagram.com/tashkenbay_sanzhar Сегодня, 21:20
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Сегодня, 21:20
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Фото: instagram.com/tashkenbay_sanzhar

Чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай женился

20-летний казахстанский боксёр, чемпион молодёжного и взрослого чемпионатов мира в наилегчайшем весе Санжар Ташкенбай связал себя узами брака, передаёт BaigeNews.kz.

Фото с торжества появилось в аккаунте спортсмена в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Санжар Ташкенбай (@tashkenbay_sanzhar)

Известно, что избранницу боксёра зовут Аяулым.

Недавно Санжар подарил отцу новый автомобиль.

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Сегодня, 21:20
323
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