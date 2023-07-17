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Сегодня, 21:20
323
323Фото: instagram.com/tashkenbay_sanzhar
Чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай женился
20-летний казахстанский боксёр, чемпион молодёжного и взрослого чемпионатов мира в наилегчайшем весе Санжар Ташкенбай связал себя узами брака, передаёт BaigeNews.kz.
Фото с торжества появилось в аккаунте спортсмена в Instagram.
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Известно, что избранницу боксёра зовут Аяулым.
Недавно Санжар подарил отцу новый автомобиль.
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