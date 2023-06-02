Дорогой подарок сделал отцу 19-летний чемпион мира по боксу из Казахстана

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Санжар Ташкенбай, выигравший недавно чемпионат мира по боксу, порадовал отца дорогим подарком и исполнил свою детскую мечту, передаёт BaigeNews.kz.

Видео трогательного момента молодой человек разместил на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Санжар Ташкенбай (@tashkenbay_sanzhar)

Боксёр поблагодарил Всевышнего за то, что у него появилась возможность сделать такой подарок.

Ранее он рассказывал, что с детства мечтал подарить отцу хороший автомобиль.

На чемпионате мира в Ташкенте Ташкенбай завоевал "золото" в весовой категории до 48 килограммов.

За эту победу от IBA чемпионы мира из РК получили по 200 тысяч долларов, от президента КФБ - по 100 тысяч долларов. От государства за золото чемпионата мира, согласно закону РК о физкультуре и спорте, каждому из боксёров положено по 15 тысяч долларов.