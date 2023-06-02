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  • Дорогой подарок сделал отцу 19-летний чемпион мира по боксу из Казахстана
instagram.com/boxingkazakhstan Сегодня, 18:56
374
Сегодня, 18:56
374
Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Дорогой подарок сделал отцу 19-летний чемпион мира по боксу из Казахстана

Санжар Ташкенбай, выигравший недавно чемпионат мира по боксу, порадовал отца дорогим подарком и исполнил свою детскую мечту, передаёт BaigeNews.kz.

Видео трогательного момента молодой человек разместил на своей странице в Instagram. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Санжар Ташкенбай (@tashkenbay_sanzhar)

Боксёр поблагодарил Всевышнего за то, что у него появилась возможность сделать такой подарок.

Ранее он рассказывал, что с детства мечтал подарить отцу хороший автомобиль.

На чемпионате мира в Ташкенте Ташкенбай завоевал "золото" в весовой категории до 48 килограммов.

За эту победу от IBA чемпионы мира из РК получили по 200 тысяч долларов, от президента КФБ  - по 100 тысяч долларов. От государства за золото чемпионата мира, согласно закону РК о физкультуре и спорте, каждому из боксёров положено по 15 тысяч долларов.

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Сегодня, 18:56
374
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