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zakon.kz Сегодня, 11:35
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Сегодня, 11:35
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Фото: zakon.kz

Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге

Должностные лица ТОО "Балхаш Жылу" подозреваются в хищении бюджетных средств в общей сумме 677 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz

Досудебное расследование зарегистрировано Департаментом АФМ по Карагандинской области. 

"Установлено, что бывшее руководство ТОО "Балхаш Жылу" в период с июня 2020 г. по январь 2023 год совершило хищение бюджетных средств в размере 677 миллионов тенге, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения г.Балхаш путем перечислений на личные счета и счета лжепредприятий", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу. 

Указанные лица задержаны и водворены в СИЗО. Санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком на два месяца. 

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия, а также согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит, отметили в ведомстве. 

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Сегодня, 11:35
216
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