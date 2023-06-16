Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге

Фото: zakon.kz

Должностные лица ТОО "Балхаш Жылу" подозреваются в хищении бюджетных средств в общей сумме 677 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Досудебное расследование зарегистрировано Департаментом АФМ по Карагандинской области.

"Установлено, что бывшее руководство ТОО "Балхаш Жылу" в период с июня 2020 г. по январь 2023 год совершило хищение бюджетных средств в размере 677 миллионов тенге, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения г.Балхаш путем перечислений на личные счета и счета лжепредприятий", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Указанные лица задержаны и водворены в СИЗО. Санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком на два месяца.

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия, а также согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.