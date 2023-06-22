Более 30 человек погибли при взрыве в ресторане в Китае

Фото: xinhuanet.com

Как сообщает агентство "Синьхуа", взрыв произошел в ресторане на одной из улиц города Иньчуань, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ. Как минимум 31 человек погиб, еще 7 получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Уточняется, что причиной ЧП стала утечка газа.

Ранее взрыв прогремел в пятом округе Парижа.