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xinhuanet.com Сегодня, 11:48
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Сегодня, 11:48
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Фото: xinhuanet.com

Более 30 человек погибли при взрыве в ресторане в Китае

Как сообщает агентство "Синьхуа", взрыв произошел в ресторане на одной из улиц города Иньчуань, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ. Как минимум 31 человек погиб, еще 7 получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Уточняется, что причиной ЧП стала утечка газа.

Ранее взрыв прогремел в пятом округе Парижа.

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Сегодня, 11:48
158
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