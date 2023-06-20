Более 140 тысяч пачек сигарет забрали у бизнесмена в Семее

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Жителя Сатпаева заподозрили в незаконном предпринимательстве. Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу обнаружили в доме бизнесмена подакцизную табачную продукцию в значительных размерах и без средств идентификации, передаёт BaigeNews.kz.

Следователи выяснили, что мужчина эти сигареты не только хранил, но и незаконно сбывал.

"Данный факт выявлен Департаментом АФМ по области Улытау при координации прокуратуры области. По результатам проведенных осмотров места происшествия обнаружена и изъята из теневого оборота табачная продукция в количестве более 140 тысяч пачек сигарет разных марок на общую сумму свыше 89 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.

Сейчас проводится досудебное расследование. Подробности в интересах следствия не разглашают.