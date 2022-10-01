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акимат Алматы Сегодня, 20:49
83
Фото: акимат Алматы

Автобусы в Алматы временно изменят маршруты из-за велопробега

В Южной столице пройдет велопробег Orange BeNeLux Bicycle Tour с дистанцией 15 километров, по этой причине 2 октября с 9:00 до 10:00 будет перекрыт проспект Аль-Фараби от улицы Розыбакиева до проспекта Назарбаева и временно изменены схемы маршрутов, BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Старт велопробега запланирован на 9:00 у ТРЦ MEGA Center Alma-Ata по улице Розыбакиева, далее маршрут продолжится по проспекту Аль-Фараби.

Инициатором велопробега выступило Посольство Королевства Нидерландов в Казахстане. Велопробег организован Казахстанской федерацией велоспорта и Казахстанской федерацией триатлона при поддержке акимата Алматы. Всего в велопробеге примут участие 1000 человек.

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Журналист
Сегодня, 20:49
83
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