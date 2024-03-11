Аварию в Рудном прокомментировали в акимате

Почему часть Рудного осталась без света, прокомментировали в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

"Произошло повреждение питающего кабеля от центральной подстанции. Зафиксировано частичное отключение четырёх улиц города. Повреждение обнаружено, устраняется силами ТОО "Атика". Ситуация на контроле", - сообщили в акимате.

Ранее жители города заявили о том, что электроэнергии нет на улицах Ленина, Восточная, Гагарина, Горького, Марите, Фрунзе, в районе автовокзала. В кинотеатре отменили сеансы.