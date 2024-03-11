  • 11 Марта, 23:18
  • BAIGENEWS

Аварию в Рудном прокомментировали в акимате

Сегодня, 22:21
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:21
Сегодня, 22:21
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Фото: pxhere.com

Почему часть Рудного осталась без света, прокомментировали в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

"Произошло повреждение питающего кабеля от центральной подстанции. Зафиксировано частичное отключение четырёх улиц города. Повреждение обнаружено, устраняется силами ТОО "Атика". Ситуация на контроле", - сообщили в акимате.

Ранее жители города заявили о том, что электроэнергии нет на улицах Ленина, Восточная, Гагарина, Горького, Марите, Фрунзе, в районе автовокзала. В кинотеатре отменили сеансы.

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