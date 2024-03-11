Аварию в Рудном прокомментировали в акимате
Сегодня, 22:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:21Сегодня, 22:21
97Фото: pxhere.com
Почему часть Рудного осталась без света, прокомментировали в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.
"Произошло повреждение питающего кабеля от центральной подстанции. Зафиксировано частичное отключение четырёх улиц города. Повреждение обнаружено, устраняется силами ТОО "Атика". Ситуация на контроле", - сообщили в акимате.
Ранее жители города заявили о том, что электроэнергии нет на улицах Ленина, Восточная, Гагарина, Горького, Марите, Фрунзе, в районе автовокзала. В кинотеатре отменили сеансы.
Самое читаемое
- Какие первые действия нужно совершить при краже телефона
- Первый день Рамадана: диетолог назвала блюда, которые следует употреблять на сухур и ифтар
- Умер известный певец из Актау Ислам Музаев
- О чём говорил Головкин с казахстанскими боксёрами в Италии
- Сакен Бибосынов победил в "казахском дерби" в отборе на Олимпиаду-2024