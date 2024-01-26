Apple разрешит скачивать приложения из сторонних магазинов

Apple разрешит пользователям из Европейского союза скачивать приложения из сторонних источников, а не только из Apple App Store, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Изменения для разработчиков внесены в iOS 17.4 и обусловлены принятым в Евросоюзе законом о цифровых рынках, они будут приняты к марту.

Таким образом, пользователи смогут устанавливать на устройства сторонние магазины приложений с их веб-сайтов. После прохождения верификации от Apple из них можно будет загружать необходимый софт, в том числе тот, который не представлен в App Store.

В компании отметили, что новые возможности для разработчиков из ЕС неизбежно создают риски для пользователей и устройств, которые Apple не может устранить, однако предпримет все меры по их снижению.

Компания Apple уступила первое место по стоимости акций корпорации Microsoft. В начале 2024 года Apple потеряла 3% стоимости акций после роста на 48% в 2023 году. Причину падения акций компании связывают с понижением спроса на iPhone.