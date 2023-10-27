Аида Балаева: Награда Али Окапова - это пример для нашей молодёжи

Сын Розы Рымбаевой музыкант Али Окапов оказался втянут в скандал из-за вручения ему в канун Дня Республики ордена "Курмет". Ситуацию прокомментировал сам артист и министр культуры и информации РК Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях появилось множество комментариев пользователей, недоумевающих, за что молодой исполнитель удостоен госнаграды.

Под постом, в котором Али поделился своей радостью, люди пишут:

"За что? Что сделал, за что уважать? Курмет за то, что сын Рымбаевой? Чем прославил Казахстан?". "Полагаю, вам вручили госнаграду за развитие культуры. Очень хотелось бы знать, за что именно". "Пожарные Семея более достойны этой награды!" "В комментариях пишут, что Али - хороший человек, сын, семьянин, уважает старших... И за это дают теперь ордена?" "Как повезло! В нужное время в нужной семье родился. Наверно, мама Али тоже думает, что ему здорово повезло. А я не вспомню ни одной его работы, ни клипа, ни песни".

Министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что, к сожалению, предвзятость и предубеждённость в оценке личностных качеств часто присутствует лексиконе некоторых экспертов. Особенно если это касается детей известных в стране людей.

"Из-за легендарной мамы многие скептически воспринимают творчество Али Окапова. Однако в течение долгих лет я внимательно отслеживаю творческий путь и становление молодых исполнителей и хочу сказать, что Али, как и его мама, настоящий трудоголик, большой мастер сцены, высокообразованный, талантливый артист, который с большим уважением относится к своему зрителю, к своей аудитории. Али, как и Роза Куанышевна, большой патриот. Я считаю, что это большая редкость увидеть все эти черты в одном человеке. Огромное уважение вызывает его отношение к семье, к маме, покойному отцу, дело которого он хочет поднять на новый уровень. Не все знают, что он возобновил легендарный ансамбль "Арай", который возглавлял его отец, дал новое звучание песням группы "А-студио". Али Окапов помогает молодым исполнителям и продюсирует их. Даже в вооружённых силах министерства обороны военные используют несколько песен Али Окапова. Я думаю, что это пример настоящего человека труда. Добросовестный труд у нас всегда в почёте. Поэтому я считаю, что в своих оценках мы должны быть, как минимум, объективны несмотря на происхождение артиста. Я считаю, что награда Али Окапова - это пример и стимул для нашей молодёжи", - сказала министр.

Али Окапов тоже не стал отмалчиваться.

"Никак не ожидал, что будет столько внимания вокруг этого вопроса. Но делать вид, что я ничего не замечаю либо мне всё равно, это неправильно, это не так. Поэтому я хочу сообщить, что принял решение отказаться от всех музыкальных премий от телеканалов, радиостанций, общественных организаций, частных проектов - от всего, в чём я участвовал за 32 года своей жизни. Я давно хотел это сделать. Моему ребёнку нужна детская комната, а эти тяжёлые железяки на полках в кабинете, они очень опасны для него. Теперь у меня есть хороший повод сделать это", - сказал музыкант.

Однако выбросить государственные награды молодой человек не может.

"Это всё очень серьёзно. На них есть государственная символика республики Казахстан. Я изучал закон, искал нормативы о возврате. Но ничего не нашёл. Такой нормы нет и, по-моему, так никто не делал. Поэтому эти награды будут ждать решения уполномоченного органа. И как будет решено, так и сделаю. Я готов сделать всё, что требуется", - заверил Али Окапов.

Кроме того, он выразил благодарность министерству культуры и информации "за проявленную веру и внимание" к нему и его семье.

"Спасибо всем людям, которые были инициаторами, потому что я никак не был в их числе, я ничего не просил, не знал. Мне сообщили накануне ночью, что завтра нужно быть на встрече. И даже придя на место, я до конца не понимал, что меня ждёт. Но в любом случае я сам того не желая создал сложную ситуацию для всех. Я верю в правильное, законное и справедливое решение данного вопроса. Считаю, что выше награды, чем аплодисменты, для артиста не существует. Я счастливый человек, у меня есть семья, моя музыка, мой слушатель. Свою самую главную премию и призвание я получил 17 февраля этого года, когда стал отцом. Это звание для меня самое главное. Я надеюсь быть достойным этого звания. Если я кого-то обидел, задел, приношу свои извинения", - сказал артист.

Он также поблагодарил всех, кто его защищает.

"Думаю, если глобально, то ничего ужасного не случилось. Никто не пострадал. И эту страницу истории мы можем благополучно перевернуть и обратить свой взор на действительно важные вопросы и проблемы. А это можно пережить. Возможно, я просто не подхожу на эту роль, и это нормально, я с этим согласен", - заключил Окапов.

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Ранее в интервью BaigeNews.kz Окапов рассказал о плюсах и минусах популярности, отношении публики к детям знаменитых людей, поделился своим мнением о творчестве Димаша Кудайбергена, ответил на вопросы о заработках на своей музыке.