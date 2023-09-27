21-летний парень создал нарколабораторию в Алматы

21-летний парень, поработав закладчиком наркотиков, решил попрактиковаться в химии и создал нарколабораторию в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

У уроженца Туркестанской области изъяли более трёх килограммов синтетических наркотиков. Цех по их производству функционировал в одном из съёмных домов на улице Демченко.

"Гражданин С., 2002 года рождения, как установлено, сначала занимался закладкой наркотиков. Затем решил попробовать себя на позиции “химика” по переработке и очистке синтетических наркотиков. Инструкцию юный лаборант получал через интернет-ресурсы. В его обязанности входило тайно, через закладку, получать крупную партию сырья, которую он перерабатывал, добавлял красители и ароматы, сушил, взвешивал и в последующем закладывал крупными партиями на территории города", – сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

В ходе обыска сотрудниками полиции изъяты различные ёмкости с неизвестными веществами различных цветов, специальная лабораторная посуда, электронные весы, ароматизаторы, перчатки, маски и другая атрибутика, использованная при производстве синтетического психотропного вещества, и готовый продукт – мефедрон общей массой свыше трёх килограммов.

Всё, что найдено в квартире, отправлено на судебно-химическую экспертизу.

По факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК. Молодой человек водворён в изолятор временного содержания.