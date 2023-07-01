17 000 бутылок и 3 500 литров спирта: кустарный алкоголь продавали сразу в нескольких городах

Фото: кадры из видео АФМ

В Степногорске группа лиц организовала подпольные цеха по розливу незаконной алкогольной продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Как уточнили в АФМ, работники кустарных производств использовали поддельные учётно-контрольные марки для продажи алкогольной продукции на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

"В ходе осуществления обысков в городах Щучинск, Кокшетау, Степногорск и Акколь обнаружены и изъяты оборудования по изготовлению алкогольной продукции кустарным способом, ёмкости для изготовления водки, а также готовая алкогольная продукция, изготовленная кустарным способом различных наименований, всего более 17 000 бутылок, подготовленных для реализации, около 3 500 литров спирта и более 40 000 поддельных УКМ", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители изъяли более двух миллионов тенге, полученные от продажи алкоголя, и три автомобиля.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.