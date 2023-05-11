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Зола на вес золота: ценные отходы тоннами лежат в Павлодарской области
В Павлодарской области экологи обязали владельцев золоотвалов навести порядок. В частности, вести контроль за территорией и нелегальной добычей микросферы – продукта, который получается после сжигания угля. Касается это в первую очередь ГРЭС-1 и ГРЭС-2, на отвалах, которых жители стихийно добывают микросферу. Как решается эта проблема узнал корреспондент BaigeNews.kz.
Алюмосиликатная микросфера считается самым ценным компонентом зольных отходов тепловых электростанций. После сгорания угля образуется пепел, который вывозится на золооотвалы. Там он самостоятельно разделяется, все по обычным законам физики: тяжелые частицы остаются внизу, а легкие поднимаются наверх. Те, что наверху и есть микросфера.
У микросферы много ценных качеств. Из-за морозостойкости, прочности, низкой плотности, ее можно использовать при изготовлении легких видов бетона, цемента, для изоляции теплотрасс. Маленькие фракции даже можно использовать в качестве наполнителя кошачьего туалета. Еще одно из лучших применений – при строительстве дорог.
В Павлодарской области микросфера складируют на шести объектах, рассказали в департаменте экологии. Золоотвалы есть у ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и "Экибастузтеплоэнерго", которые относятся в "Павлодарэнерго". Также называют ТЭЦ-1 Алюминиевого завода и золоотвал "Евроазиатской энергетической корпорации". При этом по всем этим организациям, проблем никогда не возникало, к тому же объемы угля сжигают там небольшие.
"У нас вопросы были по ГРЭС-1, ГРЭС-2. Так как данный золоотвал находится на бывшем сухом озере, еще в советское время было принято решение о сбросе туда золошлаковых отходов. В связи с тем, что ГРЭС-1, ГРЭС-2 на порядок больше осуществляют сжигание угля, основной интерес там состоит", - говорит заместитель руководителя департамента экологии Павлодарской области Магзум Кукумбаев
Распоряжаться этими отходами имеет право та организация, которая их произвела. Но для владельцев это всего лишь отходы. Поэтому если идет незаконная добыча и предприятия не обращаются с заявлением о краже, то и вмешиваться, к примеру, полиция не станет.
Между тем, в департаменте экологии Павлодарской области сообщили, в 2022 году по представлению прокуратуры провели проверку на ГРЭС-1, ГРЭС-2. Золоотвал у них один, но разграничение все же есть. В ходе проверки узнали, что в заключении госэкспертизы не было прописано, что делать с этими промышленными отходами. Чиновники же добивались именно того, чтобы это было четко регламентировано. Хоть это и формальность, но она позволяет заключить договор с любой фирмой, заинтересованной в сборе микросферы.
"В этой связи нами приняты меры, привлечены к ответственности данные субъекты и выдано предписание внести корректировку в проектное решение. На сегодняшний день предприятием ГРЭС-1 данные изменения внесены, по ГРЭС-2 имеется срок предписания, они соответственно обязуются тоже это сделать. Кроме того, предприятия были не согласны с нашими проверочными мероприятиями, они обжаловали в суде, и на сегодняшний день апелляционная инстанция нас поддержала" - сообщил Магзум Кукумбаев.
В департаменте отметили, что из-за стихийного промысла микросферы страдает природа: добытчики и предприятия попросту захламляют территорию, оставляя после себя мусор. За всем этим должны следить представители ГРЭС, считают экологи от департамента.
По итогам экспертизы есть два выхода, считают экологи: предприятия могут сами добывать микросферу, либо передать это право другим организациям. Главное делать это нужно с соблюдением экологического законодательства.
При этом в департаменте уверены, что использование промышленных отходов пойдет на пользу экологии. Так, отходы не будут копиться миллионами тонн на складах, а будут пущены в новое производство.
"Промышленные отходы применяют в строительстве дорог. У нас есть по Карагандинской области пример. Была договоренность с "Казавтожолом", они применяли золошлаковые отходы в определенной толщине при строительстве дорог", - добавил Кукумбаев.
Экологи уверены, главное в этом вопросе поставить переработку отходов на поток. В таком случае выиграют все: в земле не будут накапливаться вредные вещества, а предприятия получат дополнительный заработок.
Между тем, в пресс-службе ГРЭС-1 ответили, переработку отходов они не ведут, основная деятельность все же производство электроэнергии. Однако вопрос прорабатывается. Заключен договор с одной компанией на передачу легкой фракции золы.
"Службой безопасности ГРЭС-1, а также специализированной охранным агентством, управление спецслужбы охраны Павлодарской области МВД РК ежедневно проводится объезд территории золоотвала, с осмотром участка трубопроводов гидрозолоудаления. Кроме того, ГРЭС-1 заключен договор с ТОО, выступающего в качестве покупателя, на передачу легкой фракции золы уноса. По условиям договора покупатель несет ответственность за охрану вышеуказанной территории, обеспечение сохранности имущества и порядка, в соответствии с правилами нормативно-правовых актов в области санитарно-эпидемиологических требований, экологического и земельного законодательства", - сообщила менеджер по связям с общественностью ГРЭС-1 Диана Бексеитова.
Также со стороны ГРЭС-1 направлены письма еще в несколько компаний, которые могли бы использовать промышленные отходы в производстве.
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