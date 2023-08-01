Жители ВКО жалуются на дефицит бензина

Фото: BaigeNews.kz

В ВКО автомобилисты сообщают, что на некоторых АЗС топливо отпускают только по талонам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации читателей портала, ограничение по продаже бензина имеется на автозаправочных станциях в Серебрянске, Белоусовке Глубоковского района, Риддере, районе Самар.

Ситуацию прокомментировали в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития (УПИИР) Восточно-Казахстанской области.

"Дефицит бензина наблюдается в основном на небольших АЗС. В Усть-Каменогорске ситуация стабильная. Что касается района Алтай, то бензин АИ-92 есть во всех АЗС, бензин АИ-95 выдают по талонам только на одной АЗС. И то, это произошло потому, что у них его мало осталось, но 15 тонн уже в пути. В Риддере только на некоторых АЗС бензин АИ-95 выдают по талонам, бензин АИ-92 — в свободном доступе, — сообщил главный специалист отдела торговли УПИИР Жадра Ерланова.