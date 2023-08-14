Жители Петропавловска просят снести детскую площадку, ремонта которой не дождались

Жители многоэтажек на улице Кизатова просят снести детскую площадку, расположенную рядом с домом №5 "Н": сейчас она попросту опасна для детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Детскую площадку рязом с домом №5 ″Н" по улице Кизатова построили осенью 2018 года. А уже к весне 2019 года она превратилась в ужасное недоразумение, которое ну никак не могло принести радость детям. Прорезиненные коврики скомкались, а пластиковые горки превратились в развалюхи.

В мае 2019 года аким города Булат Жумабеков и аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов в ходе пресс-тура по строительным объектам, уверенно заявили, что детскую площадку приведут в порядок в скором времени. Давайте вновь посмотрим в честные лица этих людей, которые обещали всё доделать и вернутЬ.

С тех пор прошло уже 4 года. Булат Жумабеков добровольно исчез с поста акима города, Кумар Аксакалов уехал обещать благоденствие жителям Костанайской области, где он теперь руководит. А детская площадка на улице Кизатова продолжает превращаться в детский ад… Через год после обещания Булата Жумабекова сломанные элементы площадки вывезли по просьбе жильцов. Но назад (целыми) не вернули.

"Уважаемый акимат @akimdik_petropavl прошу вас пока никто не убился снести эту площадку, которая находится возле дома ул.Кизатова 5 "Н"! Уже не просим реставрировать, так как изменений не происходит… Чего вы ждёте? Площадка в таком плачевном состоянии, что шатается от ветра. Смотреть страшно. Прошу уберечь наших детей от травм и ушибов!" — пишет местный житель.

Ровно год назад тогда только ступивший в должность Руслан Анбаев провёл встречу с председателями ОСИ и ПТ. Мероприятие не смогла пропустить инициативная группа жильцов дома по адресу Жалела Кизатова, 5 "Н", расположенного рядом с площадкой. Жильцы сообщили, что ещё до карантина устанавливали видеокамеры, направленные в сторону площадки, но они не дали никакого эффекта — разрушение продолжилось. В акимат писали письменные обращения по поводу освещения игровой зоны. Однако ни фонарей, ни ответа не увидели.

Аким Анбаев обещал инициировать обследование площадки, рассмотреть возможность ремонта и освещения. Помимо этого, заверил, что разберётся с местом нахождения демонтированных с площадки элементов… Но видимо не успел — ушел на другое место работы.