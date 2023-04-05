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  • Жена Дмитрия Бивола прибыла в Алматы и заявила о своих казахстанских корнях
Instagram Екатерины Бивол Сегодня, 05:24
97
Сегодня, 05:24
97
Фото: Instagram Екатерины Бивол

Жена Дмитрия Бивола прибыла в Алматы и заявила о своих казахстанских корнях

Екатерина Бивол, супруга чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе из России Дмитрия Бивола, приехала в Казахстан,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом девушка сообщила у себя в Instagram Stories, опубликовав соответствующие видео из Алматы. Как оказалось, Екатерина имеет казахстанские корни — здесь родился ее отец.

"На родине моего папы", — подписала Бивол видео.

В следующем сториз она восхитилась природой Алматы.

"Лучше гор — только горы", — описала увиденное Бивол.

Затем жена чемпиона побывала за казахским дастарханом с бешбармаком.

Напомним, что в ноябре прошлого года Дмитрий Бивол в Абу-Даби одержал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом единогласным решением судей и защитил свой чемпионский титул. 

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Сегодня, 05:24
97
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