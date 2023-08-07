Землетрясение в Китае: разрушены 126 зданий

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Китая. Пострадали более 20 человек, разрушено 126 зданий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Подземные удары начались в половине третьего ночи по местному времени, когда люди ещё спали. Среди ночи в провинции Шаньдун сработала система оповещения. Она предупреждает об опасности в первые секунды подземных толчков. Эпицентр был на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в уезде Пинъюань городского округа Дэчжоу на востоке Китая.

За землетрясением последовало 52 афтершока. Местные жители пережидали их уже на улице. После подземных толчков 126 зданий оказались разрушенными. Почти 300 спасателей разбирают завалы.

Больше 20 человек обратились за медицинской помощью. Пациентов в критическом состоянии нет.