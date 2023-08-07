Землетрясение в Китае: разрушены 126 зданий
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Китая. Пострадали более 20 человек, разрушено 126 зданий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
Подземные удары начались в половине третьего ночи по местному времени, когда люди ещё спали. Среди ночи в провинции Шаньдун сработала система оповещения. Она предупреждает об опасности в первые секунды подземных толчков. Эпицентр был на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в уезде Пинъюань городского округа Дэчжоу на востоке Китая.
За землетрясением последовало 52 афтершока. Местные жители пережидали их уже на улице. После подземных толчков 126 зданий оказались разрушенными. Почти 300 спасателей разбирают завалы.
Больше 20 человек обратились за медицинской помощью. Пациентов в критическом состоянии нет.
Самое читаемое
- Димаш Кудайбергенов покорил Францию
- В сети появилось видео выступления казахстанца Димаша Кудайбергенова: Китай в шоке (ВИДЕО)
- Танки вывели на защиту банков в Китае
- Секреты сельского хозяйства Китая (ФОТО). 1 часть
- Возвращение "блудных сыновей", соло "Асара", мировые религии в Астане — милосердный 2003-й