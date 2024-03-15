Заседания курултая содействуют развитию общественных ценностей – Токаев

Заседания Курултая содействуют развитию и укреплению прогрессивных общественных ценностей, отметил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном Курултае в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году праздник Наурыз совпадает с первыми днями священного месяца Рамазан. Заседание Национального курултая тоже проходит в преддверии Наурыза. Праздник Наурыз олицетворяет пробуждение природы и жизни. А заседания Курултая содействуют развитию и укреплению прогрессивных общественных ценностей. Потому что обновление и модернизация всегда открывают путь к лучшему", - сказал Токаев.

Глава государства в своем выступлении поздравил казахстанцев с праздником Көрісу күні.

"В этот день, после долгой зимы, благополучно пережившие зиму родные и близкие люди встречаются и собираются вместе. У нас бытует мнение, что празднование Көрісу күні свойственно западным регионам страны. Однако не следует забывать, что это давняя традиция нашего народа, которая идет из глубины веков. Поэтому будет правильным, если мы всей страной начнем отмечать Наурыз с Көрісу күні", - сказал Президент.

Он добавил, что ежегодные встречи членов Национального курултая уже превратились в добрую традицию.