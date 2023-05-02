Запрет на экспорт лука не допустил резкого роста цен - Жумангарин

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Запрет на экспорт лука не допустил резкого роста цен, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин

Напомним, с целью предотвращения агрессивного экспорта лука вводился запрет на три месяца, который до истечения запрета заменен на квотирование. Данная мера позволила обеспечить население луком и нивелировала риск резкого роста цен, как это было в предыдущие годы на капусту и картофель.

"В настоящее время продолжается работа по контрактации осеннего урожая 2023 года для обеспечения межсезонья 2024 года. На сегодня сформировано порядка 90,0 тыс. тонн продукции. Регионам необходимо активизировать контрактацию на межсезонье следующего года", - подчеркнул вице-премьер.

Для обеспечения насыщения внутреннего рынка в мае-июне текущего года прорабатывается вопрос поставок ранних импортных овощей.

"На сегодня ГУП "Таджагропромэкспорт" готов предоставить ранний лук в объеме до 50 тыс. тонн. Для организации поставки раннего лука привлечен филиал АО "KTZ Express" - "KZTE Commerce". Данная компания обеспечит централизованный закуп лука, таможенную очистку, приемку товара и его распределение по региональным СПК", - отметил Серик Жумангарин.

Местные исполнительные органы и региональные СПК должны своевременно забирать товар со станции Сарыагаш для обеспечения поставок в регионы и ценовой стабильности. Также совместно с "UZKAZTRADE" был отработан вопрос закупа капусты из Узбекистана, с учетом доставки стоимостью 130 тенге за килограмм (0,28 долларов).