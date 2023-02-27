Задержаны участники массовой драки в области Жетысу

Фото: polisia.kz

Семь молодых мужчин задержали за участие в драке в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Звонок о происшествии поступил в полицию 26 февраля. Очевидцы сообщили о групповой драке.

"Выяснилось, что гулявшие в кафе две компании молодых людей повздорили и устроили выяснение отношений на кулаках. Установлены все семь участников потасовки, оказавшихся жителями районного центра Балпык би в возрасте от 25 до 30 лет. Все они задержаны и после обязательного медобследования доставлены в полицию для дачи показаний", - говорится в сообщении.

Начато расследование по части 2 статьи 293 УК РК.