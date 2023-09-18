Задержаны руководители АО "Продкорпорация"

Ряд руководителей региональных филиалов и подведомственных организаций АО "Продкорпорация" обвиняют в коррупции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

Сообщается, что антикоррупционная служба в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущения хищения зерна провела работу по выявлению коррупционных правонарушений в деятельности АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".

"В коррупции изобличен ряд руководителей региональных филиалов и подведомственных организаций Продкорпорации. При попытке дачи взятки для сокрытия факта хищения зерна изобличены бывший директор хлебных баз и его пособники", - сообщил Антикор.

Сообщается также, что в настоящее время подозреваемые с санкции суда заключены под стражу. Проводится досудебное расследование.

"В Астане завершено расследование в отношении директора финансового департамента и главного менеджера АО "Продкорпорация". Следствием установлено, что они получили взятку в сумме 800 тысяч тенге от руководителя коммерческой организации за выдачу товарного кредита в виде пшеницы. Обвиняемые преданы суду", - говорится в сообщении Антикора.

Отмечается, что директор Костанайского областного представительства АО "Продкорпорация" подозревается в получении взятки в сумме 350 тысяч тенге от представителя ТОО якобы за положительное и беспрепятственное решение вопроса получения товарного кредита в количестве 100 тысяч тонн пшеницы. Проводится досудебное расследование.