Задержаны руководители АО "Продкорпорация"
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Ряд руководителей региональных филиалов и подведомственных организаций АО "Продкорпорация" обвиняют в коррупции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.
Сообщается, что антикоррупционная служба в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущения хищения зерна провела работу по выявлению коррупционных правонарушений в деятельности АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".
"В коррупции изобличен ряд руководителей региональных филиалов и подведомственных организаций Продкорпорации. При попытке дачи взятки для сокрытия факта хищения зерна изобличены бывший директор хлебных баз и его пособники", - сообщил Антикор.
Сообщается также, что в настоящее время подозреваемые с санкции суда заключены под стражу. Проводится досудебное расследование.
"В Астане завершено расследование в отношении директора финансового департамента и главного менеджера АО "Продкорпорация". Следствием установлено, что они получили взятку в сумме 800 тысяч тенге от руководителя коммерческой организации за выдачу товарного кредита в виде пшеницы. Обвиняемые преданы суду", - говорится в сообщении Антикора.
Отмечается, что директор Костанайского областного представительства АО "Продкорпорация" подозревается в получении взятки в сумме 350 тысяч тенге от представителя ТОО якобы за положительное и беспрепятственное решение вопроса получения товарного кредита в количестве 100 тысяч тонн пшеницы. Проводится досудебное расследование.
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