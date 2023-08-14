  • 14 Августа, 18:43
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За игру в кокпар на трассе накажут жителей Алматинской области

Сегодня, 17:38
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скриншот с видео instagram.com/egovpress Сегодня, 17:38
Сегодня, 17:38
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Фото: скриншот с видео instagram.com/egovpress

В социальных сетях появилось видео, где неизвестные парни задорно играют в национальную игру кокпар прямо трассе в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Героями ролика заинтересовались в полиции. Как выяснилось, инцидент произошёл 12 августа.

 
 
 
 
 
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Публикация от EGOV.PRESS (@egovpress)

"По одной из автодорог Талгарского района, неустановленные лица, в количестве 10 человек играют в национальную игру кокпар, тем самым препятствуя дорожному движению транспортных средств. Данный факт незамедлительно зарегистрирован в УП Талгарского района. В ходе проверки установлено, что инцидент имел место 12 августа, в настоящее время по данному факту возбуждено административное делопроизводство по части 1 статьи 434 КоАП РК.Материалы дела будут переданы в суд по решению которого виновные лица будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства", — сообщили в полиции.

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