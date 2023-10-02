Йогурт двухлетней давности раздали детям в школе в Алматинской области

Ученикам младших классов в одной из школ Алматинской области раздали в качестве бесплатного питания йогурт, срок годности которого истёк два года назад, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о происшествии появилось в соцсетях.

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Родители возмущены. Многие дети съели кисломолочный продукт, а на дату изготовления йогурта внимания не обратили. Некоторые ученики говорят, что она была затёрта.

В отделе образования Карасайского района уточнили, что инцидент произошёл в Жандосовской средней школе.