Январские события и президентский срок: Эксперты о главном из интервью Токаева

Интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данное генеральному директору "Қазақ газеттері" Дихану Қамзабекұлы, обсудили эксперты на "круглом столе" в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Тезисы из интервью президента – основополагающие. Они системные. Важно, что ставится задача тесно взаимодействовать с гражданским обществом для того, чтобы люди могли почувствовать результаты конституционной реформы. Самое главное – президент сказал о верховенстве Конституции. Он подчеркнул, что его президентский срок ограничен. Тем самым он успокоил всех: общественность, международные институты. Президент обозначил, что новые политические циклы будут исходить из потребностей общества. Принципы Конституции - Справедливый Казахстан. Конституционные сроки – это данные ему полномочия, никто на них посягать не может", - сказал депутат мажилиса Марат Башимов.

Мажилисмен считает, что Казахстан только начал возвращаться в конституционно-правовое поле.

Президент ОЮЛ "Гражданские инициативы" Бану Нургазиева, принимавшая участие в мероприятии, отметила, что с концепцией "слышащего государства" в Казахстане начались политические и экономические преобразования.

"Это стало причиной волнений в январе 2022 года. Об этом президент говорит во всеуслышание. Мы видим, как меняется общество. В первую очередь, гражданское общество. Население доверяет президенту – это самое важное. Я постоянно слышу, что многое делается и меняется. Конечно, нельзя сказать, что принцип "слышащего государства" полностью заработал: есть ещё много вопросов и проблем. В первую очередь, это система государственных органов. Они должны стать настоящей опорой концепции "слышащего государства", - сказала Бану Нургазиева.

Политолог Толганай Умбеталиева считает, что в интервью Касым-Жомарт Токаев ещё раз подчеркнул, что является самостоятельной политической фигурой.

"В декабре мы видели, как активизировалась семья Назарбаева. Поэтому, думаю, что интервью Токаева - это продолжение информационной борьбы между двумя политиками. Мы знаем, что Назарбаев после январских событий официально придерживается позиции поддержки Токаева. Тогда как Токаев придерживается позиции, что он самостоятелен и поддержки от Назарбаева не получал. Он об этом прямо не говорит, но даёт чётко понять", - сказала эксперт.

Она подчеркнула, что интервью - это важный стратегический шаг.