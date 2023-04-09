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Ядовитое облако дыма образовалось в небе над Гамбургом
Пожарная служба Гамбурга борется с крупным пожаром. В результате образовалось ядовитое облако дыма, которое движется вглубь города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Spiegel.
В Гамбурге пожарная служба предупреждает население о токсичном дыме после крупного пожара в районе Ротенбургсорт.
По имеющимся данным, несколько складов охвачены пламенем. Жители Ротенбургсорта могут пострадать "от дымовых газов и химических компонентов, содержащихся в вдыхаемом воздухе", говорится в официальном предупреждении, разосланном в воскресенье утром.
Население попросили немедленно закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование воздуха. В официальном предупреждении пожар и образование дыма были классифицированы как "чрезвычайная опасность".
Известно, что на территории автостоянки несколько так называемых контейнеров IB протекли и лопнули. В них хранились легковоспламеняющиеся жидкости. Что это за химические вещества, пока неизвестно.
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