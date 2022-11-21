Выборы прошли в соответствии со стандартами демократических стран — эксперт

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Свыше 600 наблюдателей из международных организаций и иностранных государств были привлечены для общественного контроля за ходом голосования.

Сегодня, 20 ноября, состоялись выборы президента Казахстана. Избиратели со всей республики отдали свои голоса за кандидатов. Эксперт из Казахстанского института стратегических исследований и наблюдатель из Астаны поделились своей оценкой организации и проведения голосования, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Людей на участках было довольно много. Чувствуется основательная подготовка и организация избирательных округов, участков. Кроме того, очередь, по моим наблюдениям, продвигалась достаточно быстро. Дело в том, что я и сам голосовал в 8 утра и потратил на это не более 5-10 минут, несмотря на то, что желающих проголосовать было немало. Также хочу отметить, что на каждом избирательном участке присутствовали от начала и до конца наблюдатели, в том числе международные, что в полной мере отвечает конституционным и законодательным нормам", — рассказал руководитель отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте РК Айдар Курмашев.

Он отметил, что в процессе голосования наблюдатели играют ключевую роль, поскольку они осуществляют общественный контроль.

"Насколько я знаю, в Казахстане существует более 10 тысяч избирательных участков. Более того, были привлечены свыше 600 наблюдателей из международных организаций и иностранных государств, которые по итогам своих наблюдений будут публиковать свои заключения. Именно это будет являться независимой оценкой легитимности выборов. Это крайне важный момент, поскольку мы не можем говорить о соответствии международным стандартам, основываясь исключительно на отчетах избирательной комиссии", — добавил руководитель отдела международных и геоэкономических исследований.

По его словам, все наблюдатели, в том числе граждане Казахстана, имеют необходимую сертификацию, которая подразумевает, что при поддержке общественных организаций они прошли соответствующее обучение, они проинструктированы о том, какие действия можно совершать во время выборов, а какие считаются нарушением, какие акты нужно заполнять в таком случае и что входит в перечень прав наблюдателей.

"На мой взгляд, подобные меры соответствуют стандартам проведения выборов в демократических странах", — заключил Курмашев.

"Я являюсь наблюдателем на сегодняшних выборах. Наша подготовка началась ещё месяц назад. Нас обучали: наши кураторы проводили различные семинары, объясняли как нужно себя вести в тех или иных ситуациях. В этом году я решил попробовать себя в этом качестве, поскольку считаю, что это мой гражданский долг, ведь вопрос действительно важный — мы избираем главного руководителя нашей родины. Работа наблюдателя гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, но я рад, что мне выпала возможность следить за законностью и порядком проведения выборов. Я былёприкреплен к избирательному участку №337 в Астане, в здании школы-гимназии. Поскольку мы работаем посменно, с самого утра на участке наблюдал мой напарник, днём я сменил его и приступил к работе. С утра до обеда, по нашим примерным подсчетам, голосовать пришли порядка 300 человек, 50-60 человек в час", — рассказал наблюдатель от партии Amanat Ринат Кадырбеков.

Таким образом, практически ежеминутно астанчане приходили голосовать на участок. Со слов наблюдателя, большую часть избирателей составили взрослые и престарелые граждане. Молодежи было намного меньше.