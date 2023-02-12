Возможность движения авто по Bus Lane рассматривают в Астане

Фото: BaigeNews.kz

В Астане рассматривают возможность движения автомобилей по выделенным полосам для автобусов Bus Lane вне часов пик и по выходным дням, передаёт BaigeNews.kz.

В столице стартовало онлайн-голосование по решению этого вопроса, которое продлится с 10 по 27 февраля 2023 года, сообщается на сайте акимата. Ссылка на голосование здесь.

Пилотный проект уже внедрили по проспекту Абылай хана на участке от улицы Пушкина до улицы Манаса. Здесь вне часов пик обычный автотранспорт может передвигаться по автобусной полосе. Автомобилям запрещается передвигаться по Bus Lane в утренний – с 07:30 до 9:30 – и в вечерний – с 17:00 до 20:00 – часы пик.