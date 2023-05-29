Возможна провокация - МИД о продаже казахстанских земель на китайских сайтах

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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что объявления о продаже земель в Казахстане, размещённые на китайских сайтах могут быть провокационными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Да, мы тоже видели эту рекламу. Об этом нам в срочном порядке сообщил наш посол в Пекине. Мы проинформировали посольство Китая в Казахстане. Это сообщение было опубликовано на сайте типа "ОЛХ". Я не знаю, как оно прошло модерацию. Китайская сторона сейчас это проверяет и сообщила, что не допустит подобной ситуации в будущем", - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопрос представителей СМИ во время брифинга в ведомстве.

"Мы пытались связаться по телефону. Трубку никто не берет, телефон выключен. Возможна и провокация", - добавил он.