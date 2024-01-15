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Восемь компаний лишили строительных лицензий в Астане

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пресс-служба акимата Астаны Сегодня, 16:27
Сегодня, 16:27
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Фото: пресс-служба акимата Астаны

Восемь компаний лишили строительных лицензий за выполнение некачественных строительно-монтажных работ и другия нарушения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В ходе внеплановых проверок за 2023 год Управление контроля и качества городской среды Астаны выявило 288 нарушений и выдало 247 предписаний.

За некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 46 организаций, а за ненадлежащий контроль - семь организаций и 22 эксперта технадзора.

"Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны по части 2 статьи 312, части 1 статьи 313 КоАП строительных лицензий лишены восемь компаний за выполнение некачественных строительно-монтажных работ и отклонение от проектной документации в нарушении государственных нормативов:

  1. ТОО "NAK development";
  2. ТОО "БазисДоСтрой";
  3. ТОО "КСМК-АФ";
  4. ТОО "DBK-Engineering";
  5. ТОО "Пропилон";
  6. ТОО "ANA Astana";
  7. ТОО "Проектно-строительная компания "ППК";
  8. ТОО "X-clusive Qurylyus Group", - сообщили в акимате Астаны.

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