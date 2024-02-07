Вопросы реализации молодёжной политики обсудили сенаторы

Депутаты сената посетили ресурсный центр "Астана жастары", где обсудили актуальные вопросы молодёжной политики страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу сената парламента РК.

"Существует ряд проблем в вопросах системной и всесторонней поддержки молодёжи. К ним относится проблема безработицы, неофициальной занятости молодёжи и временных рабочих мест. К сожалению, у нас нет реальной статистики по этому поводу. В целом, необходимо комплексно рассмотреть все эти вопросы и выработать актуальные предложения", - сказал в ходе встречи сенатор Нурторе Жусип.

Представитель министерства культуры и информации рассказал о деятельности молодёжных ресурсных центров, которые должны способствовать социальному и личностному развитию молодёжи, поддерживать деятельность молодёжных организаций, а также оказывать информационные и консультационные услуги. Во всех регионах страны функционируют 232 сети таких центров, в том числе областные – 16, городские – 37, районные – 179.

В работе заседания, организованного в рамках подготовки к правительственному часу на тему "Демографический рост – основа конкурентных преимуществ нации", приняли участие представители министерств труда и социальной защиты населения, науки и высшего образования, туризма и спорта, а также эксперты в области здравоохранения и молодёжной политики.