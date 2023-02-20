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Instagram / lider.kz_aktau Сегодня, 03:33
118
Сегодня, 03:33
118
Фото: Instagram / lider.kz_aktau

Волонтёры Актау ищут родных иностранца, потерявшего память

В больнице Актау находится мужчина, который после госпитализации вышел из комы и ничего не помнит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

10 января мужчину привезли на карете скорой помощи в областную больницу. Он был в состоянии комы и позже вышел из неё. Пациент ничего не помнит и не разговаривает, рассказали волонтёры движения Lider.kz.

Позже выяснилось, что мужчина является гражданином Узбекистана. Его посетили представители консульства Узбекистана в Актау. Информация о пациенте выясняется.

Волонтёры просят откликнуться родственников или тех, кто располагает какой-либо информацией об этом человеке.

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#розыск #поиски #Актау #иностранец
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:33
118
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