Волк загрыз пенсионерку и покусал несколько человек

Нападения волков на людей участились в России. Есть жертвы. Специалисты предполагают, что хищники мигрировали из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на e1.ru.

В поселке Курорт Курганской области в ночь на 23 января погибла пенсионерка. Женщина пыталась отбить свою собаку от волка. После от укусов хищника пострадали ещё трое человек.

"К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, врачи сделали всё, что могли", - сказал глава Петуховского муниципального округа Александр Волков.

Врио начальника управления охотничьего хозяйства Курганской области Алексей Епанчинцев сообщил, что волк, скорее всего, пришел вслед за мигрирующими из Казахстана в Петуховский округ косулями.

А председатель Петуховской районной общественной организации охотников и рыболовов Сергей Иванов отметил, что ситуация с нападением волка на человека уникальная.

"Такого вообще никто не помнит. Волки были, приходили, видим их следы. Но чтобы на людей нападали - такого не было. Я 20 с лишним лет в обществе и впервые с такой ситуацией столкнулся", — сказал 45.RU Сергей Иванов.

В Петуховском округе дежурят полицейские патрули - родителей просят не пускать детей гулять одних.

Нападение волков на ферму произошло также в Руднянском районе Волгоградской области, хищники растерзали стадо овец. В Даниловском районе той же области мат`рый волк погрыз женщину. В Котовском районе волк напал на мужчину.

На днях стаю волков сняли камеры видеонаблюдения в Грибановском районе Воронежской области. Животные, их было больше десяти, обнюхивали местность неподалеку от одного из кафе на трассе Саратов — Воронеж.